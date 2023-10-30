前立法院長王金平於上月1日對於2024總統大選在野整合議題曾表示，「自然發展就好，機會到、緣份到，自然會水到渠成」；日前與柯會面時則建議柯要換位思考。對照近日藍白合發展，前立委沈富雄30日忍不住表示，「我覺得王金平院長還是厲害，王金平講那句話看起來很平淡，但我覺得有讓柯文哲回去徹底的想，柯文哲出來臉色不一樣了，他從此真的換位思考了」，引發討論。

王金平當時表示，最後還是會亂中有序，大家會體認到團結、整合重要，都希望再度政黨輪替，已經經歷過8年執政，換一個黨執政看看，大家體認到共同目標重要性，還是可以整合的好。

沈富雄30日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲以前是志得意滿，他覺得說如果將來總統候選人辯論，第一個辯倒侯友宜，第二個辯倒賴清德，加上棄保打死他，他就是總統了，他一度這樣想」。沈富雄話鋒一轉，「但他最近沒有這樣想了，我覺得王金平院長還是厲害，王金平一直講說到時候就會水到渠成了，大家慢慢等，這真的是很老練、很老到」。

而日前柯與王金平會面，王則建議柯要思考，若當正的要負責選務主要經費、要出錢，小黨有辦法嗎？應該要換位思考。沈富雄就此直言，「原來他（王）就是想跟柯文哲講，你不要想要做總統，就做總統，這要有人、有錢，你是一個小黨有那個本事嗎？他的結論就是要換位思考，柯文哲出來臉色不一樣了，他從此真的換位思考了，他曉得他其實是蛇吞象，我覺得王金平講那句話看起來很平淡，但我覺得有讓柯文哲回去徹底的想」。