彰化地檢署日前才查獲以提供金錢對價方式收集總統大選特定被連署人之連署書的案件，逮捕邱姓、鄭姓2名涉案男子，不料今又在林姓、陳姓男子電腦中查獲個資，發現以每份工本費50元代價，製作販售百份不實連署書，訊後依造私文書、違反個資保護法等罪，林姓裁定羈押禁見；陳姓則諭知交保2萬5000元。

據了解，在中部台中、彰化一帶有人主導此事，詐騙取得民眾之個資及身分證影本之後，透過中間人發包，再發包給下游業者進行填寫資料、黏貼、偽造簽名等加工程序。對此檢方近日發動搜索，在林姓男子、陳姓男子處所查獲逾500人之資料，而已經完工的「成品連署書」，也有數百份之多。

彰化地檢署表示，一般查獲不法連署方式，多為對價關係取得合法個資以填寫連署書資料，該案由個人持大量身分證正反面影本「填寫」方式比較罕見，手法也易引起爭議，且身分證資料來源與取得正當性，都得再追查。

據了解，這些個資來源相當可疑，其中部份身分證影本應該是由銀行申請信用卡或申辦帳戶等資料中流出，因此不排除是透過詐騙集團管道取得個資，至於林、陳二人的上游是誰，則有待檢方之偵查及釐清。