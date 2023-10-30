藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議，雙方展開約1.5小時半閉門會談。對此，前立委郭正亮勸國民黨真的要想清楚，如果賴清德當選會怎樣？「我看國民黨大概就完蛋了！」

郭正亮30日在《新聞大白話》表示，這是主席對主席第一次見面，大概有如何建立聯合政府、立委合作如何最大席次、總統產生方式等3個議題，顯然總統產生方式是沒有答案的，其他兩個部份雙方表達善意。

至於柯文哲說要尊重當事人意願，所以討論總統產生方式，侯友宜應該在場，郭正亮認為這有道理，本來就要尊重侯友宜想法；但總統產生方式沒有談妥，其他兩個議題都是虛的，這也凸顯出朱跟侯可能還沒談好，所以侯第一次沒有來。

郭正亮指出，目前各有對各方有利的民調，如果現在真的要用全民調，真的要硬做，差距可能會非常小，如果只差1個百分點呢？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮提到，這種事情民進黨就完全就利益思考，不會去想一些奇檬子什麼鬼的，譬如蔡賴在2019也不太好，大家還是全力支持蔡，請陳建仁讓位，搭檔賴當副總統。為何民進黨可以做到？民進黨會把「如果沒當選會有什麼壞處」描繪的極其恐怖。

郭正亮直言，國民黨和民眾黨怎麼會沒有這種功夫？應該去想，如果賴清德當選會怎樣？「我看國民黨大概就完蛋了！」民眾黨只是回到原來的目標而已，所以國民黨真的要想清楚！