屏東市一處刺青店29日遭人縱火，造成一死一重傷，涉嫌放火的19歲許姓男子警訊後被依殺人及公共危險等罪移送屏東地檢署，經檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

29日清晨4時31分許，屏東市民享路的刺青店民宅1樓傳出火警，警消獲報緊急派員搶救，5時16分撲滅火勢，這場惡火造成28歲陳姓老闆娘送醫不治、30歲黃姓老闆重傷，警方不到10小時即逮人，

店內員工事後認出許男說，他多年前曾到以前的刺青店找黃姓老闆刺青，就是他身上的半甲，不久前又想刺背後而上門，但經過討論，老闆決定不接他生意，雙方不歡而散，他才會懷恨在心，進而縱火。

而刺青店老闆友人表示，許男閒閒沒事都會出沒在刺青店，一坐就是大半天，時不時就跟店家要東西吃、要飲料喝，其實大家都很頭大，前一天老闆終於忍不住請他離開，恐怕因種下殺機。

許男30日在律師陪同下自稱，自己患有憂鬱症，事後又強調，只是要給對方警告，沒想到鬧出人命，全案朝公共危險及殺人等罪嫌偵辦。