民進黨總統參選人賴清德29日在新竹助選時表示，如果現在問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」、「最希望藍白合的是誰？」他稱「魔鏡的答案一定都是中國共產黨！」遭藍委鄭麗文酸「魔鏡是壞蛋在用的！」媒體人陳揮文指出，賴清德需要催票的工具，但這樣如果賴當選，兩岸關係會好嗎？賴清德真正的個性是這樣子，就是所有東西都推給中國共產黨，也是為何他被貼台獨金孫標籤，現在他自己又貼回去了。

陳揮文30日在《新聞大白話》節目提到，賴清德講的抗中保台這張牌，對誰最希望藍白合？說一定是中國共產黨，賴清德講這麼白？去年的九合一選舉，國民黨是大勝沒有錯，但去年是地方選舉，有沒有打抗中保台這張牌？沒有打！那剩下75天要投票了，賴清德要用什麼東西來催票？

「他這是講給民進黨支持者！你要出來投票喔！你不要看我民調贏，阿共喜歡藍白合，這對賴清德有沒有用？有用！」陳揮文強調，如果沒用他幹嘛講？賴清德不是講給你聽的，如果你聽得很討厭、很反感，但你本來就不會投給賴清德，他這話不是講給你聽的。但如果賴清德能夠讓你產生「共鳴」的話，賴清德的目的就達到了。

陳揮文質疑，但是請問大家，在投票之前，我們的總統候選人，這樣子公開跟對岸、跟中國大陸講說，最想下架民進黨的也是中國共產黨，最想看到藍白合也是中國共產黨，「如果這樣子的人當選總統，觀眾朋友你想？去年我就跟你講，如果賴清德當選，你會懷念蔡英文，為什麼？」

「他就是這種人啊！」陳揮文質疑，你不要覺得賴清德好像長得很帥、民調領先什麼的，可是賴清德他真正的個性是這樣子，我就嗆中國共產黨。選前就這樣子，那選後呢？如果賴清德當選的話，他的兩岸關係會好嗎？他就是所有東西都推給中國共產黨，這就是為什麼我們之前把台獨金孫的標籤貼在他身上？「誰又把他貼回去的？是賴清德你自己貼回去的！我知道賴清德需要催票的工具，可是，用這種東西，好嗎？」