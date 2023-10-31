社群網路平台臉書（Facebook）和Instagram（IG）的母公司Meta今天表示，為了配合歐洲聯盟（EU）「不斷演進的」規範，11月起將提供歐洲使用者免除任何廣告的訂購方案。

法新社報導，Meta對網路版平台使用者提供每月9.99歐元（約新台幣343元）的零廣告付費方案，對iOS和Android版平台使用者則提供月付12.99歐元（約新台幣446元）的方案。

路透社報導，由於歐盟規範可能限縮Meta在未經使用者同意下投放個人化廣告的能力，進而傷害Meta主要收入來源，促使Meta提出上述做法。

Meta今年稍早遭到愛爾蘭的資料保護專員公署（Data Protection Commission）罰款3億9000萬歐元（約新台幣134億元），並警告不得以所謂「合約」作為依使用者網路活動對其投放廣告的法律根據。

如今Meta提供使用者兩種選項，一種是免費但有廣告的方案，另一種是零廣告的付費方案。而由於使用者可能傾向選擇前者，如此一來就能幫助Meta的廣告業務不受影響，同時也不違反歐盟規範。（譯者：張正芊）1121030