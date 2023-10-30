網紅「小哥哥艾理」在YouTube頻道大多拍攝美女、兩性、成人、配對題材，日前網紅馮語婷發文痛批小哥哥艾理找染毒女性拍片，批明知女方因染毒精神異常卻邀請上節目「真槍實彈」配對，斥責小哥哥艾理行為，行徑引發外界關注，小哥哥艾理擁有115萬粉絲追蹤的粉專也突然消失，不過他今（30）日發布影片表示粉專是他自行關閉，並非網傳被檢舉下架。

小哥哥艾理在YouTube頻道表示因為要進行新的企劃拍攝，所以決定把原本的粉絲團先暫時關閉，影片後段他下跪磕頭道歉，反諷：「對不起社會大眾，讓我這個只會拍腥羶色，社會底層的YouTuber整天只會拍一堆妹子來上我的頻道，讓這些胸部大、臉漂亮、身材好、腿又長的女生，讓她們來上我的頻道，敗壞社會風氣、教壞小朋友，對這個社會造成不良示範，對不起，但是我還是會繼續拍」，也透露被罵的影片是女方私訊他才促成合作的。

（來源／影片取自小哥哥艾理 YouTube，如遭刪除請見諒。）

影片一出，網路上評價兩極，部分人仍支持小哥哥艾理，也有人認為「真該被抵制」、「自己關還有機會！被官方處理就……」、「看他影片時間我寧願去當志工照顧貓狗」、「我自己是很擔心有年紀還小的小朋友看到他的頻道」、「越拍越歪」。

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