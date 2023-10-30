伊能靜和前夫庾澄慶有過一段9年的婚姻，有一個21歲兒子「小哈利」庾恩利，無論他穿女裝、化妝，做為父母的兩人都表示尊重與支持。為了迎接一年一度萬聖節到來，小哈利公開曬出精心打扮性感美照，立刻衝上陸網熱搜。

小哈利目前正在紐約攻讀導演相關科系，相當有藝術才華的他，私下熱愛畫畫、做音樂、當導演，對於時尚穿搭也相當有個人獨特風格。昨(29日)他曬出美照，寫下「jane b」，完美復刻英國已逝女歌手Jane Birkin的造型。

小哈利曬出美照，完美復刻英國已逝女歌手Jane Birkin的造型。（圖／自IG @sprinkle_my_tinkle）

畫面中可以看見，小哈利身穿黑色薄紗，微透視材質露出兩點以及黑色三角褲，搭配褐色長假髮，腳踩紅色高跟鞋，對鏡頭擺出個性表情。

前衛穿搭時尚，立刻以「伊能靜兒子穿透視裝cos簡柏金」衝上微博熱搜，不過卻引來不少酸民留言「尊重但不理解」、「身材真好」，不過也有網友認為勇敢做自己很棒。

小哈利前年8月以藝名「En-Li恩利」宣布正式出道，熱衷穿女裝、化妝的風格，他曾自信表示，世界上不該只有一種審美觀：「穿什麼完全取決於當天的狀態，我不希望有了某一種打扮就有了對人的一種設定」。媽媽伊能靜也力挺兒子：「你會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」。