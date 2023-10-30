現今物價高漲，外食一餐隨便就破百元，不過有民眾分享高雄一間自助餐店，4主餐加4配菜只要60元，讓網友們看了都難以置信，直呼是全台最佛自助餐。而店家也透露，會推60元吃到飽除了避免浪費，也是體恤工人們薪資不高，希望大家能吃得起。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享自己到高雄大寮一間自助餐，夾了三杯雞、鱈魚、雞腿、豬肉片4主餐，另外還有4道配菜，結果只要60元，還透露店家只開中午，為了不浪費食材，中午1小時60元便當隨便夾，直呼「老闆真的是太佛心了」。

超狂便當讓上千網友震撼，紛紛直呼「太佛心了，這有可能是全台最佛自助餐」、「太便宜了，在哪？有地址嗎？」、「太誇張了啦！老闆是賠錢在做生意嗎？」、「我不信，請PO詳細地址，讓大家去驗證」、「市區還真的找不到這種價格了」、「求老闆來台北開個10間分店」、「這在做善事的吧」、「這在我家旁邊，這是真的，我們這很偏僻，沒有外來客」。

此外店家也在大寮地區臉書社團發文，宣傳午餐內用60元吃到飽，「即日起至老闆喊卡，午餐時段12點到下午1點，每人60元吃到飽，僅限內用。以當日現場飯、菜、肉類、飲料、湯為主，當日現場食材供應完不再提供」。

根據《TVBS》報導，便當店位在高雄市大寮區，地點鄰近工業區，內用人數較少，老闆娘表示，食材要倒掉也可惜，所以開放60元吃到飽，也是體恤工業區的工人、員工薪水不高，「不然現在外面一個便當1、2百元，做工的人怎麼可能吃得起」。