今年秋季入學的大學生將首度跌破20萬，大學出現關閉潮，大學待轉業或安置的師生出現很多問題。國民黨立委賴士葆指出，當年李遠娎推動教改，廣設大學是政治正確，如今顯示是政策錯誤，卻無人負責，受害的師生會不斷增加，曾說過「2024年以後就沒有我的事」的蔡英文總統，只等著明年520之後「下課」，毫無作為，目前及日後增加的受害師生處理令人同情。

賴士葆在臉書發主指出，少子化問題發威，今年秋季入學的大學生首度跌破20萬，私立大學招生困難，應運而生的就是陸續出現大學關閉潮。《中國時報》報導不少大學教師到中小學當代理教師或轉戰到對岸任教，學生被安置到其他學校，出現很多問題，所以休學、退學比例很高。少子化的衝擊逐年加劇，因著大學退場，這些待轉業和安置的師生會不斷增加，這群錯誤政策下的犧牲者的遭遇令人噓唏。

賴士葆廣說，設大學，大家會聯想到李遠哲擔任的教改會，但是李遠哲受訪時表示當時教改會提出報告書作為台灣教改的建議，不對教改負責。然而政府將之視為教改的重大依據，又加上學者和民間團體的推波助瀾，廣設大學變成當年的政治正確，大學的數量倍增，就這樣雨後春筍般像便利商店一樣氾濫，每個人都可以上大學。

賴士葆指出，推估時間序，1994年李遠哲接教改會召集人，1997年公布總諮議報告書，當大學開始激增，另一面最關鍵的人口數在1998出生數量從32萬人急遽下降到28萬人。教改團體這些學者和政府官員沒有人從日本的他山之石得到警鑑，錯誤的政策比貪汙更可怕，不只廣設大學還讓專科學校大量的升格，整個高教和技職體系都產生重大的改變，量爆增，品質大幅下降，如今私校的退場機制和師生的後續出路及安置都變成棘手問題。

賴士葆強調，政權的輪替移轉相較於歷史長河是短暫的，政客心態短視根本不想對歷史負責，例如與李遠哲談到能源問題，蔡英文說2024年以後就沒有她的事，就是典型的例子。回顧教改30年，廣設大學的錯誤政策如今變成台灣高教的頭痛問題，大家推卸責任，無人追究誰該為政策負責，也無人肯出面負責。