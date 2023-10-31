華南產險表示，所謂「住宅火災險」主要是保障建築物及屋內動產、室內裝潢因火災意外事故造成的毀損滅失給予補償，將事故的損失轉嫁由保險公司來負擔，因此，除了房屋的毀損外，其他像是屋內電視、冷氣等動產的損壞、裝潢或牆面遭受破壞，都可在限額內獲得賠償，建築物理賠以重置成本計算，動產以實際價值計算。另外，住宅火災保險也有理賠清掃、重建家園時所產生的「清除費用」，以及住家因毀損無法居住，或於修復、重建期間必須暫住旅社或租賃房屋的「臨時住宿費用」。

華南產險指出，「住宅火災保險」的承保內容並不只侷限於「火災事故」，還包括閃電雷擊、爆炸、航空器墜落、機動車輛碰撞、意外事故所致之煙燻，以及罷工、暴動、民眾騷擾、惡意破壞行為和竊盜等。舉例來說，住宅因瓦斯氣爆事故造成建物牆面破裂和廚具器皿毀損，也都歸屬在「住宅火災保險」的理賠範圍內。

此外，投保「住宅火災保險」後，即能自動涵蓋「住宅第三人責任保險」、「住宅玻璃保險」以及「住宅颱風及洪水災害補償保險」等多項附加險享有多項保障。因此若發生像新聞事件中，火災因波及至周圍連棟民宅和汽車，造成他人傷亡或財物損失，依法須負賠償責任時，就可由「住宅第三人責任保險」來理賠。

華南產險說，「住宅火災保險」的保障範圍雖然廣泛，但保費卻相當便宜。以華南產險eCover線上投保「住宅火災保險」舉例，以台北市30坪、總樓層5樓，建築物每坪造價7.31萬元，裝潢每坪1萬元試算，建議投保「住宅火災保險」的保額約250萬元，加上政策性的「住宅地震基本保險」保額150萬元，年保費約為1,800元！

富邦產險也建議，民眾除了必保的「住宅火災及地震基本保險」外，也可選擇「家庭綜合險」，「家庭綜合險」涵蓋地震、家庭災害、日常生活責任、財物遭竊損失、特定事故房屋跌價／補償清理等項目，讓居家安全保障更完善。該公司於官網推出的「美滿e家專案」，除了有房族或房貸族必備的「住宅火災及地震基本保險」保障，可賠付火災後裝潢、家具的修復費用，以及臨時住宿產生的費用之外，專案中所包含的「家庭綜合險」也保障了家中財物被竊、寵物不慎弄傷他人、小孩打破百貨商品等狀況，而房東擔心出租的房屋變成凶宅導致房價下跌，也可透過此張保單移轉部分風險。