美國對沖基金大佬、億萬富豪葛瑞芬（Ken Griffin）近日自掏腰包，慷慨招待約1200名亞洲地區員工與家屬前往東京迪士尼度假村暢玩3天，同時還邀請他們觀看了美國搖滾天團「魔力紅」（Maroon 5）與「電音金童」凱文哈里斯（Calvin Harris）的表演。

這趟旅程是為了慶祝Citadel成立30周年與Citadel Securities的20周年，Citadel創辦人葛瑞芬為香港與雪梨等亞太地區6個辦事處的員工支付費用，讓他們帶著家人在10月27日至29日去東京迪士尼遊玩。

去年12月葛瑞芬也因為同樣原因，招待美國與歐洲的同仁與其家人前往佛羅里達州的迪士尼樂園遊玩。葛瑞芬旗下公司去年收入高達355億美元（約新台幣1.16兆元）。

Citadel與Citadel Securities在亞洲共有400多名員工。過去3年，2家公司在亞洲設立了3個新辦事處，並將員工人數增加1倍，而香港是其位於亞洲的最大據點。Citadel還計畫明年在東京設點。

Citadel的豪氣舉動可不只這一樁。早在疫情期間，Citadel就一舉包下位於邁阿密的四季酒店，讓員工在豪華的臨海飯店房間中隔離辦公，羨煞那些只能窩在家中辦公的其他公司員工。