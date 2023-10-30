樂天桃猿在季後挑戰賽連贏3場，以系列賽3勝1敗淘汰統一獅，連2年挺進「台灣大賽」，接下來將與味全龍爭冠，總教練曾豪駒感謝球員努力，「這次我們將捲土重來，全力以赴拿下總冠軍。」

桃猿去年在台灣大賽等待首輪對手產生，卻以直落四遭中信兄弟橫掃，今年「暴力猿」改當挑戰者，從先讓1勝的劣勢打起，卻連贏3場挺進總冠軍賽。

曾豪駒賽後說：「一開始處於劣勢，大家抱持著沒有明天的感覺應戰，選手盡最大的本分，他們也辦到了。」

開賽就成功突破獅隊先發投手古林睿煬，且連4局都有分數進帳，曾豪駒指出，知道古林睿煬速球好，因此鎖定速球攻擊，也收到好的效果，「大家都不想要再打明天，一開始就有的串連，也是我們最想看到的結果。」

賽後從陳晨威手中拿到帶隊首次季後賽勝利的紀念球，曾豪駒感謝球員付出，「謝謝選手，帶我進總冠軍賽。」他也肯定獅隊的韌性，並讚他們是可敬的對手。