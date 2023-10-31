華碩亦承諾於2030年時，在台營運據點將100％使用再生能源，全球營運據點則於2035年達標。此回經科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）驗證，華碩營運據點再生能源的使用，已超越EPEAT Climate ＋ Criteria 12.5％標準，展現華碩實踐凈零碳排決心。

華碩亦深信，供應鏈管理對於溫室氣體排放減量至關重要，以2022年華碩之關鍵供應商碳排強度來看，已較2020年度下降24％以上，預計至2025年前，將進一步下降30％，以達華碩致力實踐企業永續，創造更美好未來的目標。

「EPEAT Climate＋」為電子產品環境績效評估最新標章，由非營利組織全球電子委員會（Global Electronics Council；GEC）管理，除須滿足材料選用、可循環利用設計、產品生命週期終止後之管理等EPEAT標準。

EPEAT Climate＋並必須有第三方驗證的產品碳足跡報告、科學基礎溫室氣體減量認證目標、節能製造、使用再生能源等高標準。