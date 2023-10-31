華碩亦承諾於2030年時，在台營運據點將100％使用再生能源，全球營運據點則於2035年達標。此回經科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）驗證，華碩營運據點再生能源的使用，已超越EPEAT Climate ＋ Criteria 12.5％標準，展現華碩實踐凈零碳排決心。
華碩亦深信，供應鏈管理對於溫室氣體排放減量至關重要，以2022年華碩之關鍵供應商碳排強度來看，已較2020年度下降24％以上，預計至2025年前，將進一步下降30％，以達華碩致力實踐企業永續，創造更美好未來的目標。
「EPEAT Climate＋」為電子產品環境績效評估最新標章，由非營利組織全球電子委員會（Global Electronics Council；GEC）管理，除須滿足材料選用、可循環利用設計、產品生命週期終止後之管理等EPEAT標準。
EPEAT Climate＋並必須有第三方驗證的產品碳足跡報告、科學基礎溫室氣體減量認證目標、節能製造、使用再生能源等高標準。
#全球 #華碩 #EPEATClimate #標章 #科學
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。