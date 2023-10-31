華南永昌未來科技基金研究團隊表示，根據大摩研究報告，人工智慧（AI）伺服器硬體市場近幾年規模將高速成長，2025年時將達144億美元，年複合成長率36％，AI伺服器所帶來的強勁需求，也使台廠相關供應鏈直接受惠。報告也預估，全球前七大雲端服務商明年雲端資本支出可望提升至1,390億美元，AI支出將提升至532億美元，並大幅帶動AI產業相關商機。

華南永昌未來科技基金研究團隊指出，AI產業目前正處於萌芽初創階段，需要大量的AI伺服器布建。與傳統伺服器不同，AI伺服器的零組件規格大幅提升，且需要更大的耗能及散熱功能，一台AI伺服器造價從10萬～30萬美元不等，比傳統伺服器7,000～1萬美元差了不只10倍，而這也正是台廠獲利大幅提升之關鍵商機。

近期AI類股雖因美國對AI晶片出口中國作進一步管制，而回檔修正，但回顧2000年NB世代、2008年智慧型手機世代，相關個股如宏碁、大立光，股價出現真正趨勢性翻轉時皆發生在個股獲利成長趨緩階段，AI應用如智慧助理，未來在各領域皆有充分利用，今年第四季到明年第一季是AI零組件出貨向上成長的初期，類股獲利才剛要增長。

華南永昌未來科技基金研究團隊亦建議，短期相關類股或有震盪，但AI長期趨勢仍持續看好，可關注相關產業發展。