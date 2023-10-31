「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部21日在中壢舉辦成立大會，前高雄市長韓國瑜（中）再度到場，擔任壓軸嘉賓致詞。（陳怡誠攝）

前高雄市長韓國瑜日前在造勢場合分享猶太兄弟真實故事，前少將于北辰說他聽完之後喊「當場吐血！」，怒嗆這是「苟安的事、人不要做」。 然而不少網友反批于北辰沒弄懂韓國瑜意思，也有人批他倒向綠營，如今才四處亂嗆。

國民黨總統參選人侯友宜於21日晚間在桃園市舉行「總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會」，韓國瑜在現場跟大家分享一個真實故事。

韓國瑜說，二戰之前，一對猶太兄弟在波蘭經營糖果業，生意非常好。當時納粹德國要進入波蘭，弟弟跟哥哥說要趕快走，因為納粹對猶太人有非常非常的敵意很深。哥哥說不用，生意賺很多錢，不能走，交稅就好了，絕對不會有事。

最後弟弟到美國，二戰結束，弟弟回來，在集中營幫哥哥全家收屍。這對兄弟，聽弟弟的就活，聽哥哥的就死。

前少將于北辰在《94要客訴》表示，他聽不懂這是什麼意思，如果兩個人都落跑，沒有人會死，沒有人會出人命，「可是你連收屍的機會都沒有」。

于北辰說，哪一個是愛台灣？哪一個是愛國家？哪一個是跟人民站在一起？這個比喻聽完之後，「當場吐血！」于北辰直言，選擇永遠跟土地、人民與國格站在一起。他怒嗆，「苟安的事，人不要做」。不過，此言論讓不少網友火大，紛紛在此報導下留言，批于北辰沒弄懂韓國瑜意思，面對戰爭殘酷，若做了錯誤的決定全死了，更愚蠢，何況這對兄弟是平民，不是軍人；也有人酸于北辰過去因蹭韓有了知名度，現在倒向綠營四處亂嗆。