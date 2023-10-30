奪得上半季冠軍、在季後挑戰賽先取得1勝的統一獅，卻在系列賽連輸3場，以1勝3敗遭樂天桃猿淘汰，無緣「台灣大賽」，總教練林岳平總結今年球季，7、8月鬧「先發投手荒」補強、調整太慢，「或許這是我們可以檢討沒辦法達到全年第一的關鍵。」

獅隊在上半季奪冠，搶下第一張季後賽門票，原本目標還要拚年度第一、直接挺進台灣大賽，但最後沒有達成目標，還止步季後挑戰賽。「餅總」認為，反過頭來看，今年最大的失敗點應該是在7、8月，球隊先發投手陸續受傷、勝騎士又離隊，這2個月的調整、準備太慢。

「回頭來看，外援補強確實慢了一點，讓我們整整7、8月排不出5位先發投手陣行，這也是我們可以檢討為什麼沒辦法達到年度第一的關鍵。」林岳平說道。

獅隊在季後挑戰賽攻守兩端都不如對手表現亮眼，最後無緣總冠軍賽，球隊預計休息1天後進行秋訓，「本來就有安排秋訓，只是現在賽事結束，一軍教練也會投入，還有很多球員要去打冬季聯盟或亞錦賽，也要為他們做準備。」