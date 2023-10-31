近期中信銀、渣打銀、永豐銀、第一銀、凱基銀都宣布將針對持卡12個月以上未刷卡客戶清卡，台新銀則針對持卡2年以上未刷卡客戶清卡。

第一銀行主管指出，此次針對是單一客戶手中擁有多張信用卡，但其中有多張卡片不常使用，如核卡後12個月內未開卡或連續12個月以上無消費交易的信用卡，將會主動停止長期未使用的信用卡。

不過，若客戶手中僅有一張信用卡，即使一年以上未刷卡，也不會主動停卡，因為一旦停卡後，該名客戶就跟銀行沒有往來，因此主要還是針對手中擁有多張信用卡的客戶。

一銀主管分析，未來希望增加簽帳金額、有效卡數，並盼能持續增加新客戶、擴大客戶群，藉此增加手續費相關收入。

一銀主管指出，2023年一銀的綠色信用卡獲第20屆國家品牌玉山獎「最佳產品」類及「台灣永續行動獎」兩項大獎，並鼓勵客戶使用線上申辦信用卡、電子帳單及帳戶自扣，減少紙張使用量及實體郵件寄送，有效減降碳排放量，並透過採購綠電及碳權獲得「減碳標籤」、「碳中和宣告」認證，在今年完成綠色信用卡的減碳三部曲。

其中，綠色信用卡包含GLORY＋世界卡、綠活卡、桃園市市民卡聯名卡與桃園市認同卡、宜蘭認同卡、里仁為美福智御璽卡共5個品牌。

另一方面，一銀與萬事達卡國際組織合作，成為公股第一家導入「消費碳足跡計算」功能的銀行，將卡友刷卡消費資訊，如商店的類別及消費金額等資訊，以奧蘭指數計算消費碳排放數據，並舉辦「一騎減碳！電動機車等您抽!」活動，鼓勵卡友開啟「消費碳足跡查詢」功能，抽宏佳騰智慧電車、刷卡金888元等大獎，讓卡友掌握日常生活消費所產生的碳足跡，並進一步與取得綠色標章之商店，如低碳旅遊、節能家電、量販採買等通路，推出促刷活動，最高享8,800元回饋，邀請卡友於日常生活中實踐綠色行動。