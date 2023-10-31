投信法人表示，亞洲地區經濟相對穩定，未來在國際情勢逐漸的明朗化，亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流，新興亞股不失為好的投資標的。新興亞股在年底消費旺季的帶動下後市不看淡，投資人也可趁勢布局，特別是印度基金更值得期待。

群益投信表示，年底亞洲消費旺季，從印度的年度三大節日之一的排燈節（Diwali）展開序幕，依據印度曆推算，於每年印度曆八月（天蠍宮）裏的第15個滿月日舉行，通常會落在每年的10月或11月上旬，節慶規模就如同台灣過農曆年般熱鬧，同時也為市場帶來消費商機。

此外，年底在歐美需求旺季包括感恩節、耶誕節的需求下，加上亞洲市場有農曆年及年底同樣是消費旺季的加持，股市往往都有不錯的表現，建議投資人不妨布局包括印度與東協在內的新興亞股基金。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，因此外資幾乎年年淨買超印度股市，印度無論是在企業投資或是內需消費方面，皆擁有相當大的成長潛力。

近期印度企業開始公布2QFY24財報，根據市場最新預估，本季度企業獲利年增率將高達36％，放眼全球股市可謂傲視群雄，且幾乎所有產業都實現獲利正成長。

印度企業獲利的高成長除了因為去年同期基期較低之外，印度本身經濟的強勢表現更是獲利成長的一大支柱。有鑑於印度企業財報表現依舊強健，股市的多頭格局可望延續。