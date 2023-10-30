樂天桃猿曾仁和去年在「台灣大賽」登板吞敗，今年他先在季後挑戰賽G3幫助球隊取勝，繳出5.2局失1分好投，接下來他希望能夠再戰總冠軍賽，「去年被兄弟打爆，今年要雪恥一下。」

曾仁和前3局都在1出局後被攻佔得點圈，但都能適時化解危機，直到6局下2出局一、二壘有人時，原本投手教練喊暫停後未換投，但因對方換上左打的林安可代打，桃猿決定換上左投王志煊，但仍是被林安可敲二壘安打，失分算在曾仁和身上。

曾仁和表示，賽前有跟捕手嚴宏鈞討論，今天比賽不能當例行賽在投，從第1球開始就要全力投，「今天能搶到第1顆好球是做的好的地方。」

去年他在台灣大賽被「黃衫軍」打得很慘，今年桃猿改當挑戰者，曾仁和也有不同啟發，「今年比較沉得住氣，面對裁判、守備，有狀況時都知道要怎麼調整心情，今天遇到狀況都有好好調整。」

曾仁和是去年台灣大賽第2戰先發，但他投5.2被敲4安包含1轟、失3分，退場時球隊1比3落後，「那時候沒能替球隊爭取更多，覺得很自責也很不是滋味，今年再次打台灣大賽要雪恥。」