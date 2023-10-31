巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）今天在社群網站發布據稱是3名以色列婦女人質的影像，其中一人激動批評以國總理尼坦雅胡，但尼坦雅胡駁斥這是哈瑪斯的心理操控。

法新社等媒體報導，哈瑪斯在社群媒體X發布片長76秒影像，並稱影片中婦女為「猶太復國主義被拘留者」，但無法立即確定她們的身分。

這3名婦女坐在塑膠椅上，背後是白色瓷磚牆壁，坐在中間的婦女呼籲，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應同意換囚，換取所有人質獲釋。

該名婦女說著希伯來語，說著說著變得非常激動，開始大喊大叫，在片尾時幾乎大聲尖叫，坐在她兩側其他婦女則保持沉默。

以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，該名婦女指控，尼坦雅胡犯下了戰爭罪，未能阻止哈瑪斯10月7日的屠殺，如今還無法實施停火來解救人質。

對此，尼坦雅胡已發表聲明駁斥，這則影片是哈瑪斯及伊斯蘭國（ISIS）的殘忍心理操控。