根據澳洲統計局（ABS）30日公布，9月名目零售額月增0.9％，遠遠超過分析師預估的月增0.3％，且8月和7月數據同步上修，反映消費者支出比原先預期更強勁。9月零售額年增2％，為去年8月數據逼近20％高峰後首見上升。

9月零售額數據公布後，市場預期澳洲央行在11月7日例會升息1碼，將基準利率調高至4.35％的機率，由69％攀升至72％。此外，對利率敏感的3年期公債殖利率衝上4.388％，創下12年新高紀錄。

瑞銀（UBS）首席經濟學家薩瑞諾（George Tharenou）表示，9月零售額凸顯澳洲經濟意外地強韌，並強化下周例會的升息預期。如果情況持續，將增添明年2月24日例會再升息1碼至4.6％的機率。

澳洲央行連續四次例會按兵不動後，日前公布的第三季通膨意外升溫，強化央行再度緊縮貨幣的市場預期。澳洲央行新任總裁布洛克（Michele Bullock）先前表示，若是通膨展望大幅上揚，央行將毫不猶豫繼續升息。

澳洲統計局25日公布，第三季消費者物價指數（CPI）季增1.2％，高於市場預期的季增1.1％，和前季的增加0.8％。

澳洲統計局零售統計主管多伯（Ben Dorber）表示，9月零售銷售強勁主要因為初春氣候較往常溫暖，帶動百貨公司、家居用品和服飾零售商的營業額攀升。此外，蘋果最新iPhone也協助提振消費者支出。

多伯指出，雖然9月零售額創下1月以來最大月升幅，但今年多數時候消費者支出依然溫和。消費者支出減速是澳洲央行今年來多次停下升息腳步的原因。消費者支出占澳洲國內生產毛額（GDP）約6成，零售銷售成為央行利率決策的重要依據之一。