日本31歲男星池田純矢曾用藝名池田純在演藝圈內活動，後來改回本名，參演作品有《我們的教科書》、《花樣少年少女》、《齊藤太太》、《婦產科的女醫生》、《跳水男孩》等等，也是《海賊戰隊豪快者》劇場版電影豪快銀的扮演者，近日驚傳他去當詐騙車手，經紀公司證實該消息引發外界譁然。

綜合日媒報導，池田純矢因參與詐欺罪被捕，經紀公司發表聲明稱由於涉嫌特殊詐騙案件，無法聯絡到本人，警方也禁止接觸，導致掌握資訊不多，公司決定於2023年10月27日起解除與池田純矢的經紀合約，並向受騙民眾道歉：「我們誠摯地向因此事受到影響的人，帶來的不便和痛苦表示歉意」，也向支持池田純矢和所有相關人員致歉。

池田純矢經紀公司發聲，今日宣布解約（圖／池田純矢經紀公司官網）

《偶像夢幻祭》的製作公司Happy Elements表示正在確認事實。（圖／Happy Elements官網）

池田純矢同時也是遊戲《偶像夢幻祭》中角色「天滿光」的聲優，消息一出《偶像夢幻祭》的製作公司Happy Elements也緊急發布聲明，表示剛收到遊戲聲優被捕的消息，目前正在確認事實，製作公司將與各方協商再考慮未來的動向。池田純矢2006年以演員身分出道，當時他再選秀比賽中獲得亞軍，成為史上最年輕的得主，近期還在木村拓哉主演的電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》露面，在演藝圈人氣並不差，應該不至於為錢冒身敗名裂的風險，對於他的行為，不少日本網友發表看法「配音員和演員的工作太不穩定了」、「令人失望」、「我猜他是因為沒錢才去做」。