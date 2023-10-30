上周美股收黑，3大指數跌幅均超過2%。上周跌入回調區的標普500指數與那斯達克指數，隨著市場情緒趨於緩和，周一（30日）一開盤就積極反彈，道瓊工業指數更飆漲逾300點。本周投資人將關注美國聯準會（Fed）利率決策與蘋果財報。

截至台北時間30日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲318.25點（或0.98%），暫報32735.84點；那斯達克指數上漲83.55點（或0.66%），暫報12726,56點；標普500指數上漲24.57點（或0.60%），暫報4141.94點；費城半導體指數下跌62.76點（或1.94%），暫報3164.33點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果小漲0.86%，谷歌母公司Alphabet與微軟漲幅皆逾1%，亞馬遜與臉書母公司Meta大漲逾2%。半導體類股則是漲跌互見，輝達小漲0.69%，超微走跌逾1%，台積電ADR小漲0.48%，聯電ADR小漲0.28%。

富國證券股票策略主管Christopher Harvey看好近期美股可能反彈。他指出，美股已經超賣，如果美國聯準會本周傳遞出的貨幣政策立場不那麼鷹派，且市場能夠適應美債日益增加的流動性需求，股市近期就可能反彈。