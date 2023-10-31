美國銷售專家列薇京（Shari Levitin）日前拍短片稱，頭等艙乘客和經濟艙乘客的行為「很不同」，即便搭機，仍忙著閱讀、讓自己成長，相較之下經濟艙乘客只是「看著天空」，強調這種差別就是致富關鍵，一席話引發網友論戰，有網友嗆聲，自己只搭得起廉航，但是過去3個月讀了7本書。

《紐約郵報》（New York Post）報導，精於傳授企業銷售技巧的美國銷售專家列薇京，日前在Instagram分享自己搭機時觀察頭等艙乘客的影片心得。

她在貼文中指出，頭等艙乘客與經濟艙乘客的行為有「很大不同」，經濟艙乘客只是「看著天空」，她邊說邊歪頭看向上方，嘴巴微張，影片更搭配星空的圖片，相較之下，她稱頭等艙的乘客「在閱讀、工作，他們在忙著做事情」，「所以我說，變得富有是一種生活方式，你一直在閱讀，你一直在成長，你一直在做事情，那會讓你到下一個層次。…你如果想成功，那是1％的想法，及99％的實踐。」

列薇京也在貼文中強調，許多經濟艙的聰明人也非常有效率，「但我確實發現，最成功的人看重學習、成長，而且他們充滿好奇心。」

列薇京的言論引起網友砲轟，一名網友諷刺：「經濟艙的乘客不閱讀？多麼侮辱人。」這則留言吸引近千人按讚。

其他網友說，可能只是因為經濟艙的空間小到沒辦法開筆電，同時「也沒有Wi-Fi」；有網友強調，自己只搭得起廉價航空，但是過去3個月讀了7本書。

也有網友說，頭等艙乘客不見得真的有錢，可能只是因為經常搭飛機或出差而獲得升等，這些人通常是顧問或執行長，一天工作24小時，如果可以，他們肯定也想搭機時只看著天空。