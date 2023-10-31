美國國防部27日宣布，總統拜登下令攻擊伊朗革命衛隊及其資助民兵位於敘利亞的兩處軍事設施。拜登並警告伊朗若繼續透過代理人發動攻擊，美國將採取進一步行動。前立委郭正亮30日在《亮點交鋒》節目指出，伊朗有一個殺手鐧，就是可以造成荷姆茲海峽整個被堵起來，這將影響到全球3分之1原油的出口，國際油價可能會飛奔到150美元，拜登明年怎麼選？但美國對伊朗也談不上話，所以就必須拜託中國大陸去勸一下。

「馬斯克最近貼了一個圖，伊朗周邊被20幾個美軍基地包圍，他說到底是誰對誰有威脅？」郭正亮提到，可是美國為什麼會對伊朗這麼戒懼？「我跟各位講，伊朗這個國家是很難攻擊的！」你可以用長程飛彈把他炸掉沒有錯，可是他的主要武器是飛彈，伊朗的空軍其實很弱，海軍也很弱。他最厲害的就是什葉派在阿拉伯半島的民兵，還有飛彈。「他還有一個殺手鐧，就是我可以造成荷姆茲海峽整個被堵起來！」

「影響到全球3分之1原油的出口！」郭正亮強調，這美國就要想一想，因為伊朗到底有多少飛彈，沒有人知道。所以美國要去琢磨，因為國際油價必然會強烈反應。如果伊朗介入加薩的戰爭，「我跟你保證，國際油價可能會飛奔到150美元！這是非常嚴重的！」

郭正亮指出，因為你不知道會發生什麼事，他會不會去圍堵荷姆茲海峽？沒有人知道。現在的油價已經飆到90幾了，「飆到150，你拜登明年怎麼選？」這個是有點現實，你又必須面對。但伊朗，美國也談不上話，所以就必須拜託中國大陸去勸一下。

郭正亮直言，外交必須要看細節，王毅當場對布林肯這個請求，他沒有做任何回應！「他也沒有說，我們會努力看看，沒有！」意思是，我有聽到，可是沒有回應。所以中美看起來好像是破冰，但坦白講，這個破冰是僅止於立場的表達，表示雙方要朝向溝通合作這樣一個主觀的期待。