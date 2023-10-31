藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。會後，雙方共同聲明四點，分別為「共同進行台灣第三波民主改革」、「未來、能源方面發展的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」及「兩黨同意於2024大選共同努力，將立委席次最大化」，至於正副總統部分則尚未有定論。對此，前立委沈富雄30日就表示，「在不久以前朱立倫跟柯文哲密會的時候，他們兩個人已經談好誰是副手，而當聊這件事情的時候，就是在朱主席恍神的時候，幾乎把侯友宜賣掉了」，引發討論。

沈富雄30日在廣播節目《POP大國民》中表示，「現在時間給朱立倫的空間越來越少，朱立倫最重要的就是不能輸，不能輸的話，其實他跟侯友宜越來越站在一起了」。沈富雄更回憶，「在不久以前朱立倫跟柯文哲密會的時候，他們兩個人已經談好誰是副手，而當聊這件事情的時候，就是在朱主席恍神的時候，幾乎把侯友宜賣掉了，因為他不夠靈敏、不夠警覺，當你談到副手要從國民黨裡面挑一個的時候，正的就不是侯友宜了，正的就是柯文哲了，你怎麼會有這個假定？為什麼就跟他談論這個大假設之下，副手的人選呢？」

沈富雄最後也說，「那個就是侯友宜幾乎被賣的時候，但朱主席也沒有那麼無情無義，但看在侯友宜的眼中這是不可忍受的，居然正的不給我當，副的也給我踢開了，所以很快他手中就出現了侯柯、柯侯的卡片，他這兩張牌的出現，就是他心裡頭非常不服氣」。