藍白整合30日正式進入政黨協商階段，由國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲舉行政黨協商會議。會後，雙方共同聲明四點，分別為「共同進行台灣第三波民主改革」、「未來、能源方面發展的共識」、「總統應赴立法院進行國情報告」及「兩黨同意於2024大選共同努力，將立委席次最大化」，至於正副總統部分則尚未有定論。而近日《Yahoo新聞》就對此做了一個調查，對於「是否贊成未來總統需要到立法院國情報告」，有66.7％的民眾表示「贊成」，引發討論。

根據《Yahoo新聞》30日開始舉辦的一場投票中可以看到，截至30日晚間23時，有3萬多人參與，對於「你是否贊成未來總統需要到立法院國情報告？」的問題中，有48.1％的民眾選擇「非常贊成」，有18.6％的民眾選擇「還算贊成」，有7.3％的民眾選擇「不太贊成」，有4.7％的民眾選擇「完全不贊成」，有21.3％的民眾選擇「不知道／沒意見」。

同時該場投票還詢問了「你是否贊成『行政院長應獲得立法院多數支持』？」結果顯示，有38.0％的民眾選擇「非常贊成」，有21.2％的民眾選擇「還算贊成」，有9.2％的民眾選擇「不太贊成」，有9.0％的民眾選擇「完全不贊成」，有22.6％的民眾選擇「不知道／沒意見」。