基隆市一名張姓男子日前搭乘市公車時，刻意站在走道未滿18歲女學生身後，故意伸手抓住女學生前方的公車扶桿，用下體碰觸她的臀部進行騷擾。基隆地方法院審理後，認為張男犯性騷擾罪，判刑2月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，張男去年2月7日晚間6時許，搭乘基隆市公車303線，上車後走到站在走道上的被害女學生後方，故意抓住少女前方的鐵桿，將手臂靠在女學生肩膀上，女學生因為害怕不敢抗拒，多次自後方以下體向前碰撞臀部。

女學生回家後告訴媽媽車上遭遇，媽媽知情後相當氣憤而報案。警方循線調閱相關監視器，查出張男涉案通知出面說明，偵詢後移送偵辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依違反性騷擾防治法起訴張男。

法院查出，案發當時公車內並非乘客擁擠，張男是故意靠近被害少女，對她採取偷襲性、短暫性、有性暗示的不當碰觸行為，在少女未及產生表達性自主意願時就已結束，應屬性騷擾行為。

法官審酌張男與被害少女素不相識，明知臀部為個人身體隱私部位，不得任意碰觸，竟因色慾薰心，不顧少女身體自主權與隱私，任意觸碰輕薄，且在公車犯案，造成被害少女心理嫌惡驚懼，不應輕縱。張男在警詢、檢察官偵訊時否認犯行，直到法院準備程序時才認罪。

法院衡量張男直言「沒錢」，無法以金錢賠償彌補告被害少女身心所受創傷，並審酌張男犯罪動機、手段、所生危害和智識程度等生活情狀，判處2月徒刑。如易科罰金，以1千元折算1日。

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