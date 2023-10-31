民進黨總統參選人賴清德29日在新竹助選時表示，如果現在問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」、「最希望藍白合的是誰？」他稱「魔鏡的答案一定都是中國共產黨！」遭藍委鄭麗文酸「魔鏡是壞蛋在用的！」媒體人張禹宣30日在《大新聞大爆卦》節目強調，賴清德連基本盤都拿不到，是民進黨自己內鬥弄倒的，所以狗急跳牆打抗中保台，還是沒用，只要藍白合就準備躺著輸，還不如趕快去拜見英系大老求助。

「分贓政治就是你們民進黨，能吃能撈的全部都在吃，還好意思講別人？」張禹宣直言，藍白合要拖關你賴清德什麼事情？他今天要拖到1120都不關你家的事！賴清德當初跟蔡英文在打打鬧鬧的時候，有人問你了嗎？你現在民進黨內部整合了嗎？民主大聯盟退選7個，你自己有去談了嗎？不要笑死人，還要去管別人的家務事？講白了，賴清德的民進黨，現在如果真的完整地整合了，不會只有3成4、3成3！

「先擔心一下自己好不好？先看一下自己為什麼連基本盤4成5都拿不到，跑掉的10幾％跑去哪裡？你先擔心自己內部的分裂比較實在嘛！」張禹宣強調，趙天麟怎麼倒的？國民黨弄倒的嗎？阿共弄倒的嗎？「不是嘛，是你民進黨自己內鬥弄倒的嘛！」你自己內部都不團結、不整合了，還好意思去管人家？「所以他就凸顯出一件事情是什麼？狗急跳牆嘛！你就是怕嘛，你就是擔憂嘛！」

張禹宣質疑，賴清德現在到底是當總統打，還是當立委打？抗中保台已經消費到一個，已經很low的層次，都講一些語無倫次的話，說什麼國民黨跟民眾黨合作，台灣大門就會大開？「我才看你腦洞大開咧？在講什麼東西啊？」

張禹宣提到，事實上現在連美國人，你賴清德搞清楚，羅森伯格之前來的時候講的很清楚，說希望未來兩岸的領導人之間能夠對話交流，結果賴清德在造勢場合說，不用交流、自立自強，台灣人很勇敢，我們準備軍備，要對著幹？「你這符合老美的講法嗎？所以你才沒法走入白宮嘛！」

張禹宣表示，到現在被美國投下最不信任票的人，就是你賴清德，自己連老美那關都過不了。打馬文君，民調一樣低，起不來，愈打愈低，還弄什麼抗中保台。又搞一個趙天麟，民調更走頹。結果現在劍走偏鋒，請問民調有起色嗎？這半年來從43％每況愈下，掉到現在只剩30幾％。所以為什麼怕？當然怕，因為今天不管侯柯、柯侯，只要有「合」這個字，你賴清德就躺著輸！趕快說服英派支持你，「黃承國你到底見了沒？」