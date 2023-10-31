基隆1名39歲藍姓男子，今年初深夜騎機車經過新北市瑞芳區某國小時，看見1名女子單獨行走在路邊，竟先用抹布掩蓋車牌，再假借問路後對女子襲胸而逃逸，女子受到驚嚇後向警方報案，經調閱監視器後查緝到案，基隆地院依性騷擾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，藍男於民國2023年1月12日23時47分許，騎乘普通重型機車，行經瑞芳某國小前時，見一成年女子獨自行走於路邊，竟意圖性騷擾，先以破抹布遮掩機車車牌以躲避查緝後，騎乘機車至女子旁假借問路，並於女子指路完畢欲離開而不及抗拒之際，徒手觸摸女子之胸部，經女子報警，始查悉上情。

法院審酌，審酌被告為逞一己私慾，趁告訴人不及抗拒之際為性騷擾行為，欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，造成告訴人身心受創，所為實有不該；考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，然未取得告訴人諒解；考量被告犯罪動機、目的、手段；依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。可上訴。

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