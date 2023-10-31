民進黨立委趙天麟日前被爆出與大陸女子發生婚外情，後退選高雄市第6選區立委，引發外界熱議，但他日前仍舉辦了感恩餐會公開露面。媒體人謝寒冰指出，趙天麟這招就是既然你不要臉，那我比你更不要臉，陳其邁可以不要這麼早急著發言，可是他急著發言，可見他早就急著想要把趙天麟幹掉想很久了。趙天麟在宣示自己就是不要離開，沒這麼簡單被幹掉，還是有很多支持者希望他留在這裡，讓陳其邁不要下手那麼重。

「很少看到同黨同志切割得如此快！」謝寒冰30日在《大新聞大爆卦》節目表示，況且陳其邁可以不要這麼早急著發言，可是他急著發言，可見他早就急著想要把趙天麟幹掉，想很久了。問題來了：趙天麟甘心被幹掉嗎？趙天麟第一次出來時，他很明顯就是要告訴大家：我老婆兒子都已經喬好了，沒問題啊，關你們P事？按照法律真的是這樣，如果他老婆小孩都不在乎，我們其他人沒什麼可異議的地方。

謝寒冰指出，他本來想這樣就輕騎過關了，繼續選，結果沒想到，民進黨內的人都不挺他！被抓出這個外遇對象有大陸籍身分，所以才炸了鍋，到了當晚承受不住壓力只好退選。可是退選了他還心有不甘，因為相信本來趙天麟內部的盤算是，好我退選沒關係，至少是讓我的子弟兵上？結果陳其邁是根本不想讓你們湧言會的有出頭的機會，直接就指定就是黃捷。這是非常明顯，說什麼內部討論都是騙人的。

「那是根本就是陳其邁直接指定，就是黃捷要上，擺明了就是這樣！你如果是趙天麟，你心裡做何感想？欸，這個是在斷趙天麟的路耶！」謝寒冰強調，讓他選區也回不去了，他的子弟兵也接不上，不但高雄市長已經跟他完全無緣了，他甚至將來想要再選個立委的機會都很低了，所以這一招是很狠的。但趙天麟也想到一個絕招，「什麼絕招呢？就是既然你不要臉，那我比你更不要臉！」

謝寒冰直言，就是既然你不要臉，那我就來個全世界最不要臉，「真的啊，你有看過誰，找小三被抓包，辦感恩餐會！感謝大家知道我有一個小三？」最近還傳說柯志恩、陳美雅說，她們以為不是這一個，是另外一個？聽說有好幾個？趙天麟在幹什麼？他一方面在宣示：林北就是不要離開，我沒有這麼簡單被你們幹掉！我還是有很多支持者，他們還是希望我留在這裡，所以你陳其邁不要下手下那麼重！