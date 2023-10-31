一年一度的萬聖節活動就在今天，但在上個周末，全台都處都有萬聖節變裝活動，沒想到一名女子，在「dcard」PO文指控，當時他裝扮成兔女郎，去參加桃園萬聖節城的活動，遭到男藝人要求拍照，但被拒絕後，對方居然惱怒，持手機不斷對女子拍照，當時有拍下羅姓藝人的照片，隨後就去找到警方求助。

女子在dcard上PO文指控，遭藝人性騷擾。（翻攝dcard）

女子PO文如下：

10/29 桃園萬聖節城

我穿著兔女郎裝跟同行的朋友們走在萬聖城的路上

羅某突然冒出來詢問「欸可以拍你們嗎」

我則回應「不行耶，謝謝」便走過。

大概三分鐘後羅某卻跑到我們面前，舉起手機對著我拍，並挑釁大喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦」同行友人則反應很快的擋在鏡頭前，

羅某拍完後就往回奔，我愣了五秒後舉起手機拍了一張照片，並回頭喊肖像權有沒有聽過啊。

當下真的嚇傻了，委屈跟無奈的感覺湧上心頭，身邊的朋友都一直安慰我，但因為接下來還有行程，我不想耽誤大家，所以決定先走去活動現場的警察帳篷那邊報案

我走進帳篷裡，

看到一位女警後對她說「您好，不好意思我剛剛在大月亮的那個會場那邊被羅某騷擾了」

女子在dcard上PO文指控，遭藝人性騷擾。（翻攝dcard）

對方竟然說「是喔哈哈」

我愣了兩秒之後說「我要報案，並希望你們可以派員去附近巡邏，他應該還在那邊，希望別的女孩子不要再發生這種事」

對方才比較認真對待我，說有派員警去附近巡邏了，我則反應我回來的一路上都沒有看到員警，對方表示員警剛巡完這附近要往那邊去。

最後詢問我是否有意願回警局做筆錄，我則跟他另外約了時間過去，對方有詢問我是否要提告，但我沒有辦法負擔提告，目前的想法是先在警局留下紀錄，然後進行爆光，希望女孩們可以提供我一些意見

我與友人最後離開會場要前往停車場時再次經過了事發地點，有看到員警在外圍巡邏，根本沒有走進去，那個距離在會場中的人根本也看不到巡警，巡警能發現的事件也僅限於打架滋事這類的大動靜。

網友看到PO文紛紛留言表示：「幫推！原po 妳很棒！有積極找人幫忙」、「羅某的照片看了很久….還是看不出來是誰…」、「自己拍時就說公共場合被拍時就喊肖像權」、「這是羅百X嗎」、「真的太沒品了吧！」。

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