在野整合成為總統大選關鍵議題，藍白政黨協商今(30日)登場，雖侯友宜不在，但柯文哲表示尊重國民黨。媒體人陳揮文30日在《新聞大白話》節目強調，藍白一定會合，這是一場戲，柯、侯、朱寫這個劇本，三個禮拜後騎驢看唱本走著瞧，一定會有答案，再來小雞也能放心去選舉。

「你沒有談到總統，那我去幹什麼？侯、柯、朱要談正副總統，會談啦！」陳揮文表示，「他們一定會合的！但是怎麼合？我不曉得。」

陳揮文強調，但是藍白就是要往合的方向去走，離中選會登記11月20日還有三個禮拜，今天就合了，後面三個禮拜要講什麼？他們不能今天就談好了！他們9月見面，10月見面，他會告訴你嗎？

「觀眾朋友你們看這個藍白合，他是一場戲！」陳揮文直言，75天之後投票，三個禮拜之後中選會登記，他是有節奏的，寫這個劇本的人就是柯P、侯友宜跟朱立倫，大家靜靜看，中間就有一條線，「演技都很差啦！」

陳揮文指出，演得都不好，但是三個禮拜之後，我們就騎驢看唱本，走著瞧，到了登記前，一定會告訴你一個答案，然後會合作，讓這些小雞能夠放心，小雞就選小雞的，而母雞要怎麼搭檔？那個是母雞的事情。陳揮文也在自己的廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中指，參選北市立委的國民黨議員徐巧芯曾透露，朱在七月時就要大家不要急、最後會有結果；陳揮文直言「七月就告訴你啦」，認為當時就談好了。