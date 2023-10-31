台灣吠陀占星權威李靜唯分析11月運勢，水瓶事業面臨成功關鍵時刻，可大膽放手一搏；單身金牛感情會出現短暫桃花；巨蟹財運值得期待，保握身邊貴人，將為明年事業注入強心針，摩羯、天秤則須留意財損；雙子將因太過忙碌而折損健康，外出宜格外注意車關血光。

吠陀占星星座對照表。（圖／中時新聞網製圖）

★事業注意

▌水瓶座

本月是一個極具潛力的時期，這個月將是你事業上取得成功的一個關鍵時刻。你的積極性和主動性會受到上司和同事的高度評價，這將極大地提升你的工作的自信，讓你更有動力去追求卓越。這個月將是你事業上取得成功的關鍵，大膽去放手一搏吧。

▌射手座

工作上你將擁有重要的發言權和說服力，公司會提供足夠的人力資源來支持你的項目。只要與工作夥伴同心協力就可以成功完成任務。重點是保持健康的生活作息可以讓你立刻迎接新的挑戰。這個月的工作表現非常亮眼，讓你非常有成就感。

▌獅子座

本月工作將缺乏支援，感覺孤立無援，原本的計畫可能會受到阻礙，或引來長官嚴厲的批評，跟男性長官的溝通要適時放下身段，不要太過堅持己見，雖然工作上沒有令人振奮的驚喜，也要盡量保持獅子座的優雅與自信。

▌天蠍座

工作情緒持續低迷並對未來方向感到困惑，甚至因為心神不寧經常出錯，對工作效率造成巨大的損害。儘管月底時狀況略有好轉，但整體而言，這個月的工作狀態一直都在狀況外，不但沒有貴人出現，也會讓自己情緒波動更大。

★感情注意

▌金牛座

單身的人這個月可能會出現短暫桃花，也許他是一位喜歡享受生活的人，讓你單調的生活瞬間繽紛起來，只可惜桃花可能來得快去得快；已婚者要注意與另一半的生活品質，可能不小心爆發激烈衝突，讓不喜歡吵架的金牛座難以招架。

▌雙魚座

戀愛中的人可能會經歷一段暫時分開的時光，但偶爾聚少離多將會為你們平淡的關係帶來新的美好。已婚者則是因為朋友聚會較多導致對家庭的關心減少，可能會讓另一半感到不滿，建議盡量在家庭與人際關係中保持平衡，單身的人要脫單機會不大。

▌處女座

有伴侶者可能會感受到對方態度有些冷淡，讓你非常沒有安全感。也許對方是因為工作壓力太大，他們其實非常需要你的支持和理解；如果你選擇無理取鬧將會對感情造成傷害，但如果你能以同理心來面對，你們的關係將會更加穩定。

★財運注意

▌牡羊座

火星在天蠍座的能量會賦予個人追求財富的強烈動機。這個月你會特別喜歡或致力於賺錢，並積極尋求更多的財富和資源，有可能會傾向於參與高風險高回報的投資，不過還是要謹慎過濾，不宜太過投機。

▌巨蟹座

本月財運值得關注，儘管開銷較大但也意味著可能會有新的投資項目或合作機會，這是一個值得考慮的選擇，只要你能謹慎評估潛在的風險並做好規畫，貴人也許就在你身邊，也會為明年的事業注入強心針，重點是你能否把握住。

▌摩羯座

本月財務壓力依然很大，尤其過去在金融市場被套牢的資金還是無解，這是因為你太容易被所謂的分析師誤導而大破財，雖然下半月的偏財運有所改善，但切記不要太過依賴買賣股票或彩券這種風險性投資，腳踏實地工作比較重要。

▌天秤座

本月財運不如預期，也許是股市或投資虧損，也許是突然增加許多意外開銷，即便如此到了月中依然無法控制自己的購物慾望導致入不敷出；另出外飲食也要非常注意，容易不小心吃壞肚子，總之這個月一定要管好自己的口腹之慾和荷包。

★健康注意

▌雙子座

這個月可能會因為太過忙碌而忽視了休息和放鬆的重要性，導致你的身體十分疲憊而發出抗議，或許是因為你太過關注健康問題而產生焦慮和不安的負面情緒；其實一旦情緒太過緊繃反而會對健康產生負面影響，尤其要注意流感消化系統腦神經衰弱及意外的車關血光。