哪些人永遠不會窮困？《搜狐網》盤點十二生肖，其中雞、虎、狗3生肖男最有能力，可以在職場打拚出亮麗成績。肖雞男願為工作廢寢忘食，肖虎男憑藉毅力達成任務，肖狗男能帶動團隊合作，他們做事腳踏實地，注定一輩子不會變窮，事業只會越來越騰達。

▌生肖雞

肖雞男擁有良好的理財能力，團隊合作意識很強烈， 願意為提高工作成果，犧牲個人閒暇時間。一旦開始工作，他們非常投入，甚至可以廢寢忘食。整個團隊有優秀表現，他們的付出功不可沒，未來人生注定不平凡。

▌生肖虎

肖虎男能力極強，事業也很順利，他們知道何時進退，懂得創新為公司帶來更多效益。他們將毅力投入工作 ，無論交付任何任務，都可以圓滿達成。肖虎男情商高、智商高，賺錢對他們來說不是問題。

▌生肖狗

肖狗男理財能力絕佳，善於言談，行事正派，懂得進退時機，也有自己獨立的想法。由於表現優秀常受上級表揚，他們對於工作更加專注賣力，因此也帶動同事積極任事，能與同事同心合作，未來事業肯定更上一層樓。