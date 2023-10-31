以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天告訴戰時內閣，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動正取得「有系統進展」。

法新社報導，根據以色列官方影片聲明，尼坦雅胡表示，以色列軍隊「已經擴大進入加薩走廊的地面攻勢範圍，他們正採取謹慎、有力的行動，逐步取得有系統的進展」。

尼坦雅胡說道，以色列部隊進行軍事行動的同時，「我們正持續努力解救遭到綁架的人質，即使是在（地面）行動期間」。

他還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」

哈瑪斯10月7日跨境襲擊以色列南部後，以色列每天都發動空襲轟炸加薩走廊。以色列政府指出，哈瑪斯的襲擊造成1400多人喪命，還有239人被挾持為人質。

哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門宣稱，以色列的軍事行動已造成當地有超過8300人死亡。（譯者：陳彥鈞）1121031