以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天告訴戰時內閣，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動正取得「有系統進展」。
法新社報導，根據以色列官方影片聲明，尼坦雅胡表示，以色列軍隊「已經擴大進入加薩走廊的地面攻勢範圍，他們正採取謹慎、有力的行動，逐步取得有系統的進展」。
尼坦雅胡說道，以色列部隊進行軍事行動的同時，「我們正持續努力解救遭到綁架的人質，即使是在（地面）行動期間」。
他還說：「這次行動甚至創造讓人質獲釋的機會，我們不會錯過機會的。」
哈瑪斯10月7日跨境襲擊以色列南部後，以色列每天都發動空襲轟炸加薩走廊。以色列政府指出，哈瑪斯的襲擊造成1400多人喪命，還有239人被挾持為人質。
哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部門宣稱，以色列的軍事行動已造成當地有超過8300人死亡。（譯者：陳彥鈞）1121031
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。