身兼表演指導老師的實力派演員陳家逵，首度加入8點檔陣容，在民視新戲《愛的榮耀》擔綱要角，製作人王珮華讚美他「我劇本演80分、他演到100分」，同劇的黃少谷因為上過他的表演課，習慣尊稱他「陳老師」，只是陳家逵一聽，心虛地連忙說：「讓我先搞清楚棚內攝影機和位置！」

過去大多以拍影集、單元劇為主的陳家逵，謙稱自己是8點檔菜鳥，至今仍不習慣棚內4機作業，尤其怎麼佔位置最難，讓他綁手綁手、無法完全發揮。透露好友藍葦華也鼓勵他，「他說演完8點檔出去就無敵，就當作進修！」

他表示，拍其他戲有把握，反而8點檔不知道該怎麼拍，「前面幾天滿緊繃的，慢慢的習慣，但還是有失誤的時候，他們其他人演員都很厲害，位置都很準，我才動一下就出鏡、穿幫，尺寸拿捏很難。常拍完8點檔回去拍另一邊影集，會被攝影師說『你就演你的不要管我』，回到這邊又被說『你這樣演我拍不到』，兩邊作業、拍攝方式不同」。

他說自己常請教從影集、單元劇成功跨到8點檔的好友金鐘視帝藍葦華，「 他指導我滿多的！」坦言平常跟學生上課可以講劇本與角色、可以做功課，但演8點檔技術上不一樣，「8點檔一天量這麼多，什麼東西都要變成在台詞裡面，影集或電影可能只有兩句話，要把所有細節藏在兩句話裡。我常說8點檔像是莎士比亞，全部的戲都在台詞裡、常有大段獨白，演8點檔像是在演莎士比亞，莎士比亞就是維多利亞時代的8點檔啊！故事也是都在說媽媽跟誰偷跑、爸爸不是生父之類的」。

陳家逵透露這是民視第三次找他，但之前時間太緊迫，他覺得看緣分，不過他本來就想要嘗試，「一個演員任何劇種都演過也不錯，挑戰看看。當然賺錢也比拍影集好一點，影集可能10集拍3個月，這可能兩周就10集的量。我還沒收到酬勞，也不懂行情，不過每個人都說等你收到酬勞就開心了！藍葦華就說『就是不要想那麼多，演就對了啦』」。

46歲的他劇中飾演吳婉君、陳又榕的舅舅，逗趣互動被說「怎麼像舅舅在跟外甥女談戀愛」，王珮華則爆料他劇中造型辮子有伏筆，是「處男辮」，透露飾演他另一半的演員也已經找好了，身材一定要跟劇中兩個外甥女一樣好。他則開玩笑回：「我很開放，都可以，只要是第二代都可以！」

與劇場演員周羿汎離婚兩年的他，戲外已有交往1年、也在劇場工作的女友，不過他半年前曾被拍到與一位外型清秀、氣質清新似王淨的正妹看電影，他解釋那只是普通朋友，且那場電影包場還有很多其他朋友同行，偏偏只拍他們兩個，「平常和女友出去平常出去大剌剌都沒人拍，和朋友看完電影、聊電影反而被拍」。

陳家逵坦言當時交往1年的女友有問他，「那場是她不能去看，我才一個人去，是跟大家一起看電影包場」。被問與前妻關係，他說兩人互相祝福、沒有聯絡，至於女友，與前妻不是不認識，因為劇場界很小、有共通朋友，但不會有交集，他自己因為現在沒時間演劇場，所以碰不到劇場掛。

他說，因為拍8點檔，參與演出的影集也還沒殺青，跟女友平常也是各自忙各自的。被問是否會再婚，「還不敢想！目前重心在工作，佔了九成！」