哈爾濱市的某家公司於近日公告，員工使用微信的管理規定，其中包括「若發現有私聊狀況，每次罰款100元/人」，照片在網上瘋傳後，也引起了平房區人力資源和社會保障局的注意，經核查後，則要求該公司立即改正。

據《搜狐新聞》報導，哈爾濱市的某家公司於近日公告，員工使用微信的管理規定，而後有名陳姓女子將規定截圖發布在網上，引起關注。其規定包括，任何人上班時間只允許通過微信聊工作，不允許進行私聊、如果家人有事請打電話、若發現有私聊狀況，每次罰款100元/人，月累積超過3次以上，一次罰500元，月累積超過5次，視為嚴重違反公司制度，公司給予辭退處理，不承擔任何經濟補償。

哈爾濱市的某家公司於近日公告，員工使用微信的管理規定。（圖／微博）

照片在網上瘋傳後，公司則回應，「通知裡說的微信不是企業微信，而是平時用的個人微信。在工作時間不能聊私人微信，這是公司的規定。」至於是否會檢查員工微信，工作人員則說那是侵權的行為，不會那麼做。

而後平房區人力資源和社會保障局的人員也立即與該公司聯絡，經核查情況屬實，已要求企業立即糾正。根據《勞動法》、《勞動契約法》相關規定，雇主不能對員工進行罰款，如果員工對公司造成損失才可以主張賠償，另外，用人單位有非法搜索或拘禁勞動者情形，依法給予行政處罰。

該公司表示將在法律架構下制定出人性化管理措施，對造成的負面影響深感抱歉。

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