大陸四川省成都市25歲女子小汪（化名）近日參加了許多場婚禮，每次都被朋友調侃「啥時候吃你的席」，隨後她花3天時間為自己準備「葬禮」，引發網友關注。當事人表示，自己來成都工作後，認識了一群有個性、不循規蹈矩的朋友，思想也受到感染，因此先前被調侃吃席後，決定乾脆給自己辦場葬禮。

綜合陸媒報導，小汪稱，自己小時候是留守兒童，不受家人關心，一直處於精神內耗的狀態，半年前和戀愛3年的男友談婚論嫁時，因距離太遠，遭到對方父母的反對，而「斷崖式分手」。於是，小汪來成都工作，認識了一群有個性、不循規蹈矩的朋友，思想也受到了感染，因此先前被調侃吃席後，決定給自己辦葬禮。

小汪笑著說，「吃我的婚宴不知道什麽時候，但其他的席還是可以的。」當事人透露，葬禮當天來了10幾個朋友，自己躺下進行儀式後，朋友們分享了想說的話、對死亡的看法、生活遇到的煩惱等等，隨後大家分別擁抱她。小汪表示，大家本來都覺得此舉太前衛，但她覺得如果能辦完葬禮，治癒分手後的心病也挺好。

儀式結束後，小汪認為能把屬於自己的席吃完，人生沒什麽遺憾，也可以繼續向前生活。消息曝光後，有網友表示「最幸福的是有一群朋友願意陪著搞這些」、「應該是為了跟過去的自己、過去的生活、過去的感情說再見，埋葬過去，重新開始」、「人家不犯法，想幹什麽都可以」、「能參與一次自己的葬禮然後繼續好好活著，也是一種幸福」。

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