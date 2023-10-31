狗仔葛斯齊先前上節目爆料有藥頭認識大小S，疑間接影射姊妹吸毒，隨後遭2人提出民事告訴。台北地院今（30日）開庭，葛斯齊強調，自己有盡查證義務，講的都是可受公評之事，因為藝人黃子佼爆料大小S吸毒，製作單位找他上節目評論，他才分享看法。另外，葛斯齊聲請傳喚黃子佼作證，法官認為沒有必要。

庭訊時，大小S委任律師表示，葛斯齊的不實言論嚴重影響姊妹倆的收入及工作機會，且被告提供的採訪錄音檔疑似經過消音，內容也不連續，對話時間、地點皆不詳，即便葛斯齊聲稱有盡查證義務，然而根本沒有人提到大小S是否確實「透過某位黃姓藝人輾轉取得毒品」等說法。

葛斯齊辯稱，錄音檔只是聲音變小，沒有消音，他自去年11月間得知吸毒一事後，隨即開始四處走訪查證，期間沒辦法每次都錄音或錄影，所以當他第一次碰到藥頭時，就因為來不及錄音，事後沒有爆料，直到黃子佼在直播中提到大小S涉嫌吸毒，製作單位找他上節目評論，自己才根據採訪內容發表意見。

庭訊結束後，法官諭知11月20日宣判；另針對葛斯齊聲請傳喚黃子佼作證，法官則認為沒有必要。葛斯齊步出台北地院後接受媒體採訪，強調他只是轉述黃子佼、汪小菲、張蘭等人的說法及分享過去採訪經驗，沒有影射大小S使用過或買過毒品，不明白姊妹倆為何告他；至於黃子佼是否願意出庭，葛斯齊尊重對方決定。

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