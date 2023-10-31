每個地方的風俗民情不同，但這樣的菜色是否太簡陋？中國武漢有網友參加酒席，卻是每個人一個餐盒，讓在場賓客統統傻眼，掀起一番議論。

當事人爆料，他去武漢吃喜酒，舉辦在豪華的酒店內，卻沒有豐盛的菜餚，而是外面訂購的餐盒，讓大家吃得不是很開心，因為餐盒就是市面上常見的便當，10～15元人民幣不等，主打方便快速，而且容易打掃。

便當一大堆肉，外加一顆蛋。（圖／翻攝自微博）

畫面中可見，菜色基本上都是肉菜，還有一個荷包蛋，但其他像是飲料和酒類，都沒有準備。長輩們見到這一幕哭笑不得，只能感嘆入境隨俗，但一家人根本沒有吃飽，也吃不習慣。

消息曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「這種席能被吐槽幾十年」、「這樣子酒席吃不了」、「好歹多弄點葷菜呀，就一個雞蛋」、「主家太摳了」、「這一家要被別人說半輩子」。

不過，湖北一名網友反駁，強調當地的風俗習慣並非如此，而是湖北應城的，習俗是晚上吃、中午吃便當應付，「喜事在農村都是2～3天，早餐6～8個菜，中餐和晚餐10～16個菜不等，在應城市可能是由於商品房，不像農村一樣拉個棚子就可以擺酒席，所以都選擇在酒店舉行婚禮」。

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