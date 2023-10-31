郭書瑤擁有天使臉蛋、傲人的魔鬼身材，向來是典禮紅毯的吸睛焦點，她這次在金鐘58的紅毯上造型偏保守，杏色的貼身禮服，封印傲人上圍，只有露出纖細的小蠻腰。不過，雖然典禮上果斷封奶，私下她還是以辣妹裝趴趴走，日前有本刊讀者在街上巧遇郭書瑤，她穿著低胸小可愛上街，私下的日常可是辣得不得了。

郭書瑤私服不僅低胸，還露出美背，她平時很偏好這樣輕鬆的穿搭。（圖／讀者提供、翻攝郭書瑤臉書）

10月14日，讀者在北市信義安和站一帶捕獲野生郭書瑤，她穿著黑色低胸小可愛，領口設計讓「超胸」Ｗ曲線完全遮不住，背後也是大面積露出美背，讓她在人群中十分顯眼。已是小富婆的她，雖然打扮親民如時下年輕辣妹，但肩上的CHANEL包則為她加上了不凡的貴氣。

本刊也曾不只一次捕捉到工作時包緊緊的郭書瑤，私下打扮卻是辣到令人噴鼻血。（圖／本刊攝影組

當時郭書瑤沒有戴口罩，鴨舌帽似乎也只是造型用，看來她很享受自在的普通人生活，私下出門不會刻意遮遮掩掩。而郭書瑤似乎是跟朋友有約，或是正在聯繫事情，她一路是邊走邊滑手機，幾乎沒有抬起頭，然後走進捷運站搭捷運。看來她雖然賺得多，金錢觀念仍非常好，平時以大眾運輸代步。

因為身材火辣，郭書瑤的穿著向來是眾人矚目的焦點，不過她在今年金鐘獎頒獎典禮之前出席活動時，就已先預告會帶著她入圍的節目中的毛孩「火金菇」一起出席，裝扮也會走可愛親子風路線，還笑說：「大家會比較失望。」果然這次紅毯打扮走保守典雅路線，還好她私下依舊不改火辣裝扮，給大家一點福利。

更多 CTWANT 報導