郭書瑤擁有天使臉蛋、傲人的魔鬼身材，向來是典禮紅毯的吸睛焦點，她這次在金鐘58的紅毯上造型偏保守，杏色的貼身禮服，封印傲人上圍，只有露出纖細的小蠻腰。不過，雖然典禮上果斷封奶，私下她還是以辣妹裝趴趴走，日前有本刊讀者在街上巧遇郭書瑤，她穿著低胸小可愛上街，私下的日常可是辣得不得了。
10月14日，讀者在北市信義安和站一帶捕獲野生郭書瑤，她穿著黑色低胸小可愛，領口設計讓「超胸」Ｗ曲線完全遮不住，背後也是大面積露出美背，讓她在人群中十分顯眼。已是小富婆的她，雖然打扮親民如時下年輕辣妹，但肩上的CHANEL包則為她加上了不凡的貴氣。
當時郭書瑤沒有戴口罩，鴨舌帽似乎也只是造型用，看來她很享受自在的普通人生活，私下出門不會刻意遮遮掩掩。而郭書瑤似乎是跟朋友有約，或是正在聯繫事情，她一路是邊走邊滑手機，幾乎沒有抬起頭，然後走進捷運站搭捷運。看來她雖然賺得多，金錢觀念仍非常好，平時以大眾運輸代步。
因為身材火辣，郭書瑤的穿著向來是眾人矚目的焦點，不過她在今年金鐘獎頒獎典禮之前出席活動時，就已先預告會帶著她入圍的節目中的毛孩「火金菇」一起出席，裝扮也會走可愛親子風路線，還笑說：「大家會比較失望。」果然這次紅毯打扮走保守典雅路線，還好她私下依舊不改火辣裝扮，給大家一點福利。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。