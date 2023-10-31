北市南港區繁華的市民大道上人來人往，熱鬧非凡，但巷道中卻有一戶住家，93歲的湯奶奶因病成了植物人，她的日常生活起居竟全靠65歲、患有小兒麻痺症的兒子湯先生一肩扛起，弱勢照顧弱勢的無奈人間悲劇在這裡天天上演。

湯先生患有先天小兒麻痺症，雙腳明顯萎縮，走路需靠枴杖，儘管行動不便，卻已照顧臥病在床的湯奶奶長達5年。實際走進他們位在南港的租屋處，客廳供俸著一尊觀音像，神桌上打理得乾乾淨淨，儘管周邊堆滿尿布、濕紙巾等雜物，卻有秩序地堆疊在旁，瓷磚地板更乾淨到會發光。

湯奶奶倒臥在醫療床上，一旁簡便的躺臥區就是湯先生的生活起居處所。（圖／趙世勳攝）

湯奶奶倒臥在裡間的醫療床上，一旁簡便的躺臥區則是湯先生的生活起居處，以便在第一時間察覺湯奶奶的需求。湯先生說，自己是家中老么，原先自己一個人居住，但父親在2013年底時因身體疼痛就醫，被診斷出直腸癌，病情在短短半年內火速惡化，並於隔年5月去世。

原本與老伴相依度日的湯奶奶，在痛失老伴後搬來和兒子同住，湯奶奶儘管年邁，卻仍注重租屋處的整潔，每天堅持將家裡打理得一塵不染，但這樣平淡的生活卻沒有持續太久。湯奶奶在2018年因帕金森氏症、失智症等多種疾病併發臥床，最終成為植物人，照顧湯奶奶的重擔瞬間落在了湯先生的肩膀上，他無法工作，僅能靠中低收入補助過活，湯奶奶的病況也讓2人生活雪上加霜。

湯先生表示，在媽媽還沒臥床前，母子感情相當不錯，但隨著媽媽病況加劇，如今2人的交流僅剩下眼神，但湯先生卻自信表示，儘管媽媽已無法明確表達，但他仍能從媽媽的眼神看出媽媽的情緒。至於湯先生的其他兄弟姊妹在哪裡？據知情人士透露，儘管湯先生說自己為家中老么，但事實是他根本從未看過所謂的兄弟姊妹，只是依稀從媽媽那裡聽說過。

對湯先生來說，照顧媽媽生活起居不是最辛苦的事情，最苦的竟然是「倒垃圾」。儘管租屋處位在2樓的低樓層，對常人來說再簡單不過的每天丟垃圾行程，對湯先生來說卻難如登天，他無奈表示，「我行動不方便，而我們的垃圾裡尿布又比較多，上下樓梯倒垃圾真的很麻煩。」

所幸湯奶奶的狀況被醫院的社工知悉後轉知給創世基金會，由創世介入協助湯奶奶所需的醫療床等相關物資，並視人力情況定期提供湯奶奶「原床泡澡」的服務，讓長期臥床在湯奶奶除了擦澡之外也能有更舒服的清潔方式。

主要負責照顧湯先生一家的社區護理師黃秋樺指出，協會介入後致贈醫療床與相關日用品，讓湯奶奶的照護品質得到提升。（圖／趙世勳攝）

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