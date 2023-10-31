台北市南港展覽館附近的巷道中有一戶住家，93歲的湯奶奶長年臥床、行動不便，而其生活起居全靠65歲患有小兒麻痺症的兒子湯先生一肩扛，但看在創世基金會照護員眼中，類似湯先生一家這樣的人間悲歌在社會底層中並不少見。

主要負責照顧湯先生一家的社區護理師黃秋樺指出，以湯先生的個案來說，創世基金會介入後，根據湯先生一家的需求，致贈醫療床與相關日用品，讓湯奶奶的照護品質提高，尤其是「原床泡澡」服務更讓湯奶奶生活品質有所提升。

創世基金會曾服務過82歲失智臥床的陳爺爺，陳爺爺家中沒有熱水器，想洗澡還得燒柴。（圖／創世基金會提供）

她表示，為了讓長期臥床病患也可以擁有良好的生活品質，不再拘限於擦澡等方式盥洗，原床泡澡的方式是在現有的床上鋪上防水墊，可避免患者在搬動過程中發生危險，也讓他們可以好好洗澡，但多數會向基金會表達有此需求的個案，往往連床都沒有，僅有一張竹蓆躺在地上，簡陋的竹蓆承載了個案所有的吃喝拉撒睡。

創世基金會文山分院院長邱子珆指出，像湯奶奶這樣需要原床泡澡的個案，半個台北市內就多達76人，而台灣更有將近1.2萬的臥床患者有這樣的需求。

邱子珆表示，原床泡澡的本意是讓長期臥床的患者也能有泡澡的機會，但原床泡澡必須因地制宜、就地取材，計算浴室和房間的距離、尋找合適的出水口和盛水器具，「不是每個個案都有醫療床可以使用」。儘管服務至今已服務近500名個案，但他們最擔心的還是在墊防水墊時，稍有不慎就容易釀成「水災」，如果真的遇到案主家中無法搭建臨時圍欄，他們也會改以兒童充氣游泳池等方式來做為代替。

在服務過程中除了硬體設備問題，其他問題也不少。協會人員曾遇過有夫妻為了替長輩泡澡的水溫該調多少而翻臉對罵；也有長期臥床的病人洗澡水瞬間變成黑色，得換個2、3次水才能變回正常顏色，當患者「從黑變白」，洗完後就連家人都認不出來；也曾有病人因為太舒服而放鬆下身，水中因此出現不明漂浮物，導致越洗越髒的尷尬情形，她坦然表示「只好多洗幾次囉，但也證明泡澡對他們是有幫助的。」

現任花蓮縣長徐榛蔚曾在2015年時，協助創世基金會志工替植物人原床泡澡，長年被擦澡的患者泡出的洗澡水呈現黑色狀態。（圖／報系資料照）

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