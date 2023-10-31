發燒要不要吃藥？專家認為若只是一般感冒，太快服用退燒藥猶如自行棄械投降，反而讓病毒有長驅直入的機會，建議試著先相信自身的免疫力，讓免疫細胞抵抗病毒。營養師也提醒，生病時一定要避免3類食物，包括「超加工食品」、「精製糖」、「油膩食物」，因為這些食物會降低免疫力，同時增加身體的發炎反應，恐怕會讓病況更惡化。

根據疾管署資料，單周類流感就診已達8.1萬人次，其他如呼吸道融合病毒、腺病毒也在社區內造成流行，而新冠單週併發症通報也達流感重症的6至10倍，小兒科醫師巫漢盟日前也在臉書發文說「生病寶寶多到爆」，同時也提醒家長今年冬天要格外當心。

李思儀中醫師透露，曾有一位小女生因感冒來求診，不僅咳嗽、多痰，甚至出現頭痛、胸痛，連續吃抗生素將近一個月，卻還是感到不舒服，也因此一直請假無法上學。「我先用針灸緩解她的頭痛、胸痛，再開立一些扶正氣的中藥，後來小女生回診明顯好轉，還開心透露連生理痛都解決了。」

李思儀說，每個人無可避免都會生病，但如何因應就很重要，例如許多人確診新冠肺炎後有長期咳嗽等後遺症，有些可能因初期延誤治療所導致，另外也可能因本身氣管敏感較弱所致，但一不舒服就亂吃成藥也不正確，因為中醫認為要「論證辨治」，才能對症下藥，如果只是靠藥物壓抑症狀，沒辦法讓身體真正健康。

「以發燒來說，不建議立刻吃退燒藥，而是應該先觀察體溫，如果是長時間低燒就要警覺，找出低燒的原因；或有熱筋攣病史的幼童才需要退燒。如果觀察是感冒引起的發燒，即使燒到攝氏39度也不必緊張，應該試著相信身體的免疫力。」李思儀說，發燒是免疫系統正與外來的細菌或病毒作戰，心跳變快、血流增加是為了送更多的免疫細胞去前線作戰，這時退燒猶如先息兵，病毒反而容易長驅直入到體內，病程反而比較久。

發燒時如果選擇中藥治療，可以增加服用藥粉的次數，李思儀說，以她自己開立的中藥為例，可以每隔3小時服用一次。「這樣做的用意是增加藥物濃度，有助縮短發燒時間，讓『外邪』（病毒）不要長驅直入。」

研究顯示，若能全家人一起用餐，孩子飲食會較為均衡、不挑食，也會減少吃油炸食物。示意圖 高市觀光局提供（示意圖／高市觀光局提供）

營養師程涵宇認為，正確的飲食習慣可以讓身體更好地應付細菌、病毒攻擊。「身體的免疫反應依賴許多微量營養素，例如維生素C、維生素D、鋅、硒、鐵和蛋白質等，所以首先一定要均衡飲食。」蔬果尤其重要，但如何讓孩子多吃一些？程涵宇建議將水果做為孩子平時的點心，例如在麥片或優格中加入水果；同時在冰箱或家中顯眼處放置水果，勾起孩子想吃的慾望。

「以我自己為例，我每天會讓孩子至少吃一種富含維生素A 的綠葉或黃色蔬菜，如菠菜、青花菜、深綠色蔬菜或胡蘿蔔；每天至少也要吃一種富含維生素C的蔬果，如柳橙、柚子、草莓、番茄、奇異果和青花菜。」程涵宇更建議盡可能全家一起吃飯，研究顯示，當孩子們與家人一起吃飯時，他們會吃更多的蔬菜和水果。

當孩子生病時，程涵宇會給予足夠的水分、蔬果，同時還有好消化的蛋白質食物，例如蒸蛋、去皮肌肉、洋蔥雞湯等，同時再額外補充維生素C、D保健品，同時提升抗氧化力與免疫力，縮短病程。另外，程涵宇也提醒生病時絕不能吃「超加工食品」、「精製糖」、「油膩食物」3大類食物，否則會增加身體發炎反應，讓病況更惡化。

李思儀則建議生病時「減食」調養，「生病時要傾聽自己的身體聲音，不餓就讓腸胃道休息，多喝水、多睡覺，不必急著補充大量蛋白質食物。」李思儀說，如果發燒的孩子昏睡不想吃東西，媽媽千萬不要強逼，這時候讓孩子多睡覺反而比較重要。如果孩子餓了就吃清淡的吃白粥這類不油膩的食物，慢慢等待身體恢復食慾，當感受到飢餓感時，中醫稱之「胃氣來腹」，也是身體邁向恢復健康的時候。

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