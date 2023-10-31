90年代夯劇「六人行」（Friends）的卡司今天在聯合聲明中說，同台男星馬修派瑞（Matthew Perry）過世讓他們「悲痛欲絕」。

法新社報導，這是54歲的馬修派瑞28日過世後，同劇卡司珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）和大衛史溫默（David Schwimmer）首次公開回應。他們告訴「時人」（People）雜誌：「我們不僅僅是同劇演員，我們是一家人。」

「六人行」從1994年製播到2004年，前後共10季，馬修派瑞在劇中飾演酸話王「錢德勒」（Chandler Bing），深受劇迷喜愛。

執法消息人士告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），第一線急救人員28日發現馬修派瑞陳屍在自家住處的按摩浴缸內，施以急救但仍回天乏術。

同劇其他5位演員今天在簽了名的聲明中說：「我們都因為失去馬修而悲痛欲絕。我們不僅僅是同劇卡司。我們是一家人。」

他們表示：「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失。」

他們還說：「再過一段時間，我們會在準備好的情況下說出更多的話。現在，我們的思念和愛與馬修的家人、朋友以及世界各地所有愛他的人同在。」

馬修派瑞的死因尚未釐清。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1121031