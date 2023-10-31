藍白整合正式邁入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫與民眾黨總統參選人柯文哲在30日舉行政黨協商會議。有消息指出，藍白陣營是否要推一組人馬參加2024總統大選，目前尚未有共識，且國民黨茶壺裡的風暴也將炸鍋。

據《鏡週刊》31日報導，國民黨內部當前已經展開新一波角力，為了爭奪選戰策略路線，黨主席朱立倫跟侯友宜競選辦公室執行長金溥聰各有不同想法。該報導指，朱立倫站在「主和派」這邊，目標仍朝向藍白合；而主戰派的金溥聰則傾向硬起來，可與柯文哲開戰。

《鏡週刊》披露，儘管金溥聰仍想再戰，但朱立倫已經下定決心接管侯友宜的兵符，把選戰步調拉回國民黨中央方面，並讓金溥聰退居到第二線。

不過《鏡週刊》也指出，雖然侯友宜在近期藍白合遭遇亂流，然而卻發生深藍選民回流的情況；尤其在北部的支持度逐漸回升，推測可能是深藍意識形態的民眾不滿國民黨持續被柯壓著打，才造成此一現象。