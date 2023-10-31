「小哥哥艾理」在YouTube頻道時常拍攝大尺度影片題材，日前遭網紅馮語婷發文痛批找染毒女性拍片，引發不少爭議，隨後小哥哥艾理115萬粉絲追蹤的粉專突然消失，但他解釋粉專是自行關閉，並非網傳被檢舉下架；對此，前AV導演圤智雨發文指出小哥哥艾里只是傀儡，背後有大佬，「你知道背後的產業鏈商機有多大嗎？這是整個色情產業上億的利益耶」。

圤智雨30日在臉書發文「正當女戰神馮小姐號召全網友去檢舉小哥哥艾里粉專，以及請司法調查的狀況之下，我只想說，他只是個傀儡，這樣的傀儡要幾個有幾個！你知道這樣背後的產業鏈商機有多大嗎？這是整個色情產業，上億的利益耶，你覺得背後的大佬有可能這麼蠢的，讓這樣的商機斷在小哥哥艾里身上嗎？」而他也請大家思考「這個商業產業裡賣的是什麼？」認為馮語婷劃錯重點。

事實上，馮語婷日前先是指出小哥哥艾理明知女子染毒導致精神異常，仍邀請對方上頻道，還與路人進行「真槍實彈」配對， 讓她忍不住砲轟：「這種行為真的非常低劣缺德」，接著小哥哥艾理的臉書粉絲團便突然消失。

對此，小哥哥艾理在最新影片中表示，因要進行新企劃拍攝，把原本的粉絲團先暫時關閉，而他也在片中下跪磕頭道歉反諷，表示自己對不起社會大眾「讓這些胸部大、臉漂亮、身材好、腿又長的女生，讓她們來上我的頻道，敗壞社會風氣、教壞小朋友，對這個社會造成不良示範，對不起，但是我還是會繼續拍」，也透露被罵的影片是女方私訊他才促成合作的。

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