一名42歲洪姓男子出身醫師世家，利用自身對於醫學專有名詞的熟悉，於交友軟體上結識林姓、邱姓二名女子，更謊稱自美國哈佛大學醫學院留學歸來，曾於台大醫學任職醫師，期間一共向二人借取75萬元。由於借出的錢總是沒有下文，二女察覺有異，最終憤而提告。台北地院一審時判處洪男9月有期徒刑，二審則改判7月有期徒刑，得易科罰金。全案確定。

根據判決書，洪男透過交友軟體結識林姓、邱姓兩名女子，除了向二人謊稱畢業於美國哈佛大學醫學院、現於台大醫院任職外，同時更隱瞞已婚生子的身份，堅稱自己正值單身狀態。

2020年10月間，洪男與林、邱二女已進入交往關係，起初先是向林女藉口稱銀行賬戶遭金管會凍結、急需現金周轉，林女為解對方燃眉之急，大方借出共20萬元。另，洪男同時對邱女謊稱有意經營一家醫美診所，但帳戶卻遭凍結、無法提取現金，邱女前後一共兩次匯出55萬予以洪男。

林、邱二女之所以察覺事情異樣，除了借出去的金額石沉大海，洪男於交往期間也不曾出錢，因此懷疑對方可能是愛情騙子，最終憤怒提告。檢方調查期間，洪男坦承犯行，承認台大醫師身份造假，但也堅決否認詐騙罪行；然根據檢方調閱資料，洪男從2017年至2019年間收入為零，判斷施用詐術騙取財物，後依詐欺取財罪起訴洪男。

台北地院一審時，審酌洪男償還邱女部分款項，及其曾經偽造文書、妨害兵役等前科罪行，判處9月有期徒刑；二審時再改判7月有期徒刑，得易科罰金。全案確定。